الإعلامية المتميزة مروة عزام تستعد للاحتفال بعيد ميلادها

تستعد الإعلامية المتميزة مروة عزام، مقدمة البرنامج الشهير "حكايات"على قناة "هي"، وعلي صفحة حكايات غلي الفبسبوك للاحتفال بعيد ميلادها في الأيام القليلة القادمة. وقد أصبحت مروة عزام واحدة من أبرز الشخصيات الإعلامية بفضل أسلوبها الفريد في تقديم القصص الاجتماعية والإنسانية التي تلامس قلوب المشاهدين.

الإعلامية مروة عزام بدأت مسيرتها الإعلامية منذ أكثر من 10 سنوات. بدأت كمراسلة في قناة الحدث، ثم قدمت برنامج أطفال على قناة المحور لمدة ثلاثة مواسم ناجحة. وهي الآن تمتلك صفحة تضم أكثر من 10 ملايين متابع.

لم تتوقف الإعلامية مروة عزام عند تقديم البرامج فقط، بل قامت أيضًا بكتابة كتاب "حكايات"الذي تم عرضه في معرض الكتاب السابق بالاشتراك مع دكتور عبد الله زكي، مؤسس برنامج "حكايات لايف".

يتوقع أن يشهد الاحتفال حضور عدد كبير من زملائها وأصدقائها في الوسط الإعلامي، بالإضافة إلى جمهورها الوفي الذي يتابعها بشغف. وقد عبرت مروة عن سعادتها الكبيرة بالمحبة والدعم الذي تتلقاه من محبيها، مؤكدةً أن هذه المناسبة ستكون فرصة للتواصل المباشر مع جمهورها وشكرهم على دعمهم المستمر.

جدير بالذكر أن برنامج "حكايات"قد حقق نجاحًا كبيرًا بفضل قصصه المؤثرة والمشوقة، مما جعله واحدًا من البرامج المفضلة لدى المشاهدين.

وقد انتشر مؤخراً على شبكات التواصل الاجتماعي فيديو للإعلامية مروة عزام، أثار جدلاً واسعاً بين المستخدمين. في الفيديو، ظهرت إحدى المتصلات التي انتقدت موقف فتاة الأوبر التي تعرضت لتحرش من السائق، مؤكدة أنها لو كانت مكانها، لكانت تركت السائق ولجأت إلى القانون لأخذ حقها فيما بعد.



الفيديو أثار ردود فعل متباينة بين المؤيدين والمعارضين لوجهة نظر المتصلة، مما دفع العديد من المتابعين للمشاركة في النقاش حول القضية عبر منصات التواصل المختلفة.

وبهذه المناسبة السعيدة، نتمنى للإعلامية مروة عزام عيد ميلاد سعيد وحياة مليئة بالنجاحات والتألق.