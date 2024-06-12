جولة سينمائية للفيلمين الفلسطينيين مار ماما والبحر الأحمر يبكي في أميركا

ينافس فيلمين من توزيع MAD Solutions بمهرجان بالم سبرينغز الدولي للأفلام القصيرة (18 - 21 يونيو) بكاليفورنيا وهما الأردني البحر الأحمر يبكي للمخرج فارس الرجوب والفلسطيني مار ماما للمخرج مجدي العمري.

ينافس فيلم البحر الأحمر يبكي على جائزتي لجنة التحكيم، أفضل فيلم قصير تزيد مدته عن 15 دقيقة وأفضل فيلم قصير دولي للطلاب وسيتم عرض الفيلم يوم الأربعاء 19 يونيو الساعة 2:30 ظهرًا في Regal 1.

أما فيلم مار ماما فينافس على جائزة لجنة التحكيم لجسر الثقافات ومن المقرر عرضه يوم الخميس 20 يونيو الساعة 3 مساءً في Regal 6.

البحر الأحمر يبكي

فيلم البحر الأحمر يبكي للمخرج فارس الرجوب والذي أصبح متاحًا للمشاهدة مؤخرًا على منصة موبي ليصبح الفيلم الأردني القصير الأول على المنصة، شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي مسجلًا نفسه كأول فيلم أردني قصير يشارك في المهرجان السينمائي العريق. ثم خاض بعدها رحلة ناجحة في عدة مهرجانات دولية كان آخرها مهرجان مالمو للسينما العربية حيث حصل على تنويه خاص، ومهرجان غينت السينمائي الدولي للأفلام القصيرة ببلجيكا حيث فاز بجائزة جسر الثقافات بالإضافة إلى جائزة نجمة الجونة الفضية لأفضل فيلم قصير من مهرجان الجونة في عرضه الأول بالعالم العربي، وهذا بالإضافة للعديد من المهرجانات الدولية المرموقة.

فيلم البحر الأحمر يَبكي يحكي عن آيدا التي يسكن روحها شيء ما، وحتى تودع حبيبها وتستشعر وجوده للمرة الأخيرة تسافر إلى مكان ناءٍ حيث اختفى. وجرى تصوير أحداث الفيلم في مدينة غريبة تشبه عالم الأشباح في جنوب الأردن بكاميرا مقاس 16 مم.

الفيلم من إخراج فارس الرجوب ويشاركه التأليف ماثيو لاباليا، وبطولة كلارا شفننج وأحمد شهاب الدين ومحمد نزار وأنور خليل، وإنتاج: فارس الرجوب، لمى الحمارنة، لويزا ستريكر، ومونتاج بينيدكت ستريك، ومدير تصوير محمود بالأكحل، وموسيقى تصويرية عمر فاضل، تتولي شركة MAD World المبيعات العالمية، بينما تتولى شركة MAD Distribution التوزيع والمبيعات في العالم العربي.

مار ماما

فيلم مار ماما للمخرج مجدي العمري شهد عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان إندي كورك السينمائي ضمن برنامج الأفلام القصيرة العالمية كما شارك في مهرجان الأرض السينمائي، شيكاغو للفيلم الفلسطيني، هيوستن للسينما الفلسطينية، مهرجان الفيلم العربي القصير ببيروت، مهرجان الفيلم العربي سان دييغو بأميركا حيث فاز بجائزة اختيار الجمهور بمهرجان سان دييغو، كما حصل على الجائزة الكبرى بمهرجان باريش جيرسي السينمائي الدولي، بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم روائي قصير في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

تدور أحداث الفيلم حول طفلة يطاردها شبح الموت بسبب فقدانها لأمها وبسبب الهجمات المتتالية على مدينتها، يحاول أبوها تشتيتها عبر حيل مختلفة إلى أن يفرض الواقع نفسه عليهما، فلا تجد إلا الخيال مهربًا.

مار ماما من تأليف وإنتاج وإخراج مجدي العمري، إنتاج مرسم 301 وPhoenix Films، وبطولة زياد بكري ولانا أبو سرور، وتصوير أشرف دواني، وموسيقى سعاد بوشناق، ومونتاج مجدي العمري، تتولي شركة MAD World المبيعات العالمية، بينما تتولى شركة MAD Distribution التوزيع والمبيعات في العالم العربي.

