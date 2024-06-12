آليات وحلول عاجلة لمياه الشرب والصرف الصحى والطرق بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالإستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين ، في جميع القطاعات الخدمية ، مؤكدًا ، على ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين ، والإستماع لشكواهم ، وإيجاد الحلول الفورية لها.

جاء ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة ، ومديريات الخدمات، لافتاً إلى أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين، وتلبية كافة احتياجاتهم.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أوضح محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاى شمال المنيا، أنه تم تنظيف خزانات الصرف الصحى بالعمارات السكنية، بقرية بنى عمار التابعة لمجلس قروي ابوان، وتم سحب المياه، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين بالقرية، وعقب الإنتهاء من الأعمال تم ترميم وتجديد غرف الصرف بالعمارات السكنية، وذلك حفاظاً على صحة المواطن والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى ذات السياق، عقد تاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، اجتماعا مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، ورئيس هندسة كهرباء المركز، ومهندس الرى ، عقب ورود شكاوى المواطنين، بتكرار انقطاع المياه بقرية دير أبو حنس ، بمجلس قروي دير البرشا ، واستمع رئيس المركز، عن اسباب انقطاع المياه، وتم التوجيه بإتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية ، لعودة المياه وعدم انقطاعها مجددا .

وتابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، إنشاء مطب صناعي أمام كوبرى الحواصلية، بالتعاون مع مديرية الطرق، ووحدة الرصف بالمحافظة، وذلك استجابة لشكوى المواطنين، والحد من الحوادث، حفاظا على أرواح المارة .