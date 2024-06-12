مجلس الأعمال المصري الروسي يبحث فرص الإستثمار بمناطق قنا الصناعية

قال المستثمر المصري الروسي؛ رمزي رزق عضو مجلس الأعمال الروسي المصري، إن إنه يتوجب ضرورة زيارة وفد من المستثمرين الروس لمحافظة قنا للمعاينة على الطبيعة لما تتمتع به المحافظة من مقومات، لبحث فرص الاستثمار.

التقى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء بمكتبه المستثمر المصرى الروسى رمزى رزق عضو مجلس الأعمال الروسي المصري ، لبحث إقامة مشروعات استثمارية روسية بالمناطق الصناعية بمحافظة قنا.

حضر اللقاء، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير عام مساعد المحافظة، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.

قال المحافظ، إن اللقاء يأتى ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير مناخ جيد للاستثمار ودفع عجلة الإنتاج وتشجيع المستثمرين بما يتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية

أبرز المحافظ، حرصه الدائم على الاهتمام بالمستثمر الجاد ووضعه على رأس أولويات المحافظة وتقديم كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة لخلق بيئة استثمارية محفزة وجاذب لإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية بما يساهم في توفير فرص عمل وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

الفرص الاستثمارية:

واستعرض الفرص الاستثمارية فى المحافظة ومقومات البنية التحتية المعززة لفرص الاستثمار، لافتا الى وجود مركز لخدمات المستثمرين في المحافظة الذى يدعم الاستثمار بصورة كبيرة في ضوء الفرص الواعدة بالمحافظة.

ليوفر الوقت والجهد، ويساهم في تيسير إنهاء كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين وتحفز على ضخ المزيد من رؤوس الأموال.

وبيّن المحافظ، أن الدولة خصصت نحو 2.600 مليار جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير وتوصيل المرافق إلى المنطقتين الصناعتين فى كلاحين قفط وهو بنجع حمادي، هذا بالإضافة الى التسيرات التى تقدمها المنطقة الحرة العامة بقفط للمستثمرين الاجانب.

وأشار إلي تقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين مع المتابعة المستمرة لتلك المشروعات للتأكد من جديتها وسرعة إنجازها.

وأكد أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثماريا جاذبا للمستثمرين من أجل زيادة نسب الإشغال بالمنطقتين الصناعيتين وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس على الاقتصاد المصري.

من جانبه، قدم المستثمر شكره لمحافظ قنا لما لمسه من اهتمام كبير بملف الاستثمار بما ينعكس على إقبال المستثمرين الروس وغيرهم لمحافظة قنا.