سكرتير عام الإسماعيلية يكرم موظفي الديوان العام المُحَالين للتقاعد

قام اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، بتكريم عدد 26 من العاملين بالديوان العام للمحافظة المُحالين إلى المعاش لبلوغهم السن القانوني للتقاعد خلال النصف الأول لعام ٢٠٢٤ وهم: عبد الهادي محمد عبد العظيم متولي، الشحات فتحي سلامة الغباري، فوزي محمد مصطفى حليوة، منى محمد عبد الرحيم محمد، نادية محمد أحمد عبيد، شيمة محمد على حسن، عايدة بهيج محمود أبوزيد، رمضان أحمد أبو الحسن أحمد، سعاد حسن أحمد أيوب، مها محمد محمد الحداد، أحمد محمد على ابراهيم، خيرية محمد دسوقي إبراهيم، محمد أحمد سيد أحمد، محمد حسين موسى محمد، حامد محمد حسن نصر، سامية فوزي عبد المنعم سليمان، سناء أحمد محمد سلامة، منال السيد أحمد عبد العال، ياسر حلمي سليم محمد، هويدا محمد فتحي محمود، منى فتحي محمد علي، ميرفت أحمد محمد، نهلة محمد عبد الحليم سعيد، محمد حمدان شحات أحمد، رأفت السيد حسين عبد الموجود، وفاء أحمد عبد الغني.

وفي كلمته التي ألقاها، أكد السكرتير العام على تقديره للجهود التي بذلوها طوال فترة عملهم، متمنيًا لهم حياة سعيدة ودوام التوفيق والنجاح والاستمتاع بحياتهم المقبلة.

وخلال الحفل، أشاد العاملين بالسكرتير العام وحرصه على التواجد بينهم في كافة مناسباتهم وتكريمهم والاستماع إلى شكواهم.

وقد تميز الحفل بروح البهجة والتعاون ومشاعر التآخي والمودة والارتباط بين جميع الحضور.

ومن الجدير ذكره، أنه تم تنظيم الحفل من قبل الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بديوان عام محافظة الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.