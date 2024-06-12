سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية والسوق السوداء

سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء اليوم الأربعاء.. حافظ سعر الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية والشركات المصرفية والسوق السوداء على استقراره، وسجل سعره في البنك الأهلي المصري بنحو 47.45 جنيه للشراء في مقابل 47.35 جنيه للبيع.

وفي هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، اسعار العملات العربية والاوروبية والدولار ومختلف السلع في الأسواق والمحلات التجارية ولدى التاجر في مصر والوطن العربي، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات الاقتصادية والسعرية اللازمة للوقوف على آخر المستجدات التي تطرا على الساحة السعرية لمختلف السلع، لاسيما اسعار الدولار والتي جاءت اليوم على النحو الأتي:

سعر الدولار اليوم الأربعاء في السوق السوداء والبنوك

سعر 1 دولار أمريكى يأتي بنحو 47.87 جنيه مصري

سعر 5 دولار أمريكى يأتي بنحو 239.35 جنيه مصري

سعر 10 دولار أمريكى يأتي بنحو 478.7 جنيه مصري

سعر 25 دولار أمريكى يأتي بنحو 1,196.75 جنيه مصري

سعر 50 دولار أمريكى يأتي بنحو 2,393.5 جنيه مصري

سعر 100 دولار أمريكى يأتي بنحو 4,787 جنيه مصري

سعر 150 دولار أمريكى يأتي بنحو 7,180.5 جنيه مصري

سعر 200 دولار أمريكى يأتي بنحو 9,574 جنيه مصري

سعر 250 دولار أمريكى يأتي بنحو 11,967.5 جنيه مصري

سعر 300 دولار أمريكى يأتي بنحو 14,361 جنيه مصري

سعر 500 دولار أمريكى يأتي بنحو 23,935 جنيه مصري

سعر 700 دولار أمريكى يأتي بنحو 33,509 جنيه مصري

سعر 1000 دولار أمريكى يأتي بنحو 47,870 جنيه مصري.

كما ننشر لكم سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاربعاء الموافق 12 يونيو 2024، والتي تأتي على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي يأتي بنحو 47.465 جنيه للشراء في مقابل 47.329 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري يأتي بنحو 47.45 جنيه للشراء في مقابل 47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر يأتى بنحو 47.45 جنيه للشراء في مقابل 47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة يأتي بنحو 47.45 جنيه للشراء في مقابل 47.35 جنيه للبيع.

والجدير بالأشارة أنه قد استقر سعر الدولار في خلال تعاملات منتصف اليوم في السوق السوداء عما كان عليه في خلال بداية اليوم.