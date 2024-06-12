كلية التربية بجامعة الإسكندرية تستقبل وفد مبادرة تميز المعلم (TEI)

استقبل الدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية، وفد مبادرة تميز المعلم (TEI)، والذي ضم ممثلين من جامعة ولاية فلوريدا، وجامعة ولاية أريزونا، والجامعة الأمريكية ببيروت، وذلك بحضور ممثلي لجنة القطاع التربوي بالمجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك في إطار مبادرة تميز المعلم بكلية التربية جامعة الإسكندرية، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.

وأشار الدكتور محمد أنور أن مبادرة تميز المعلم (TEI)، هى مشروع مدته خمس سنوات وممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وينفذه مركز تطوير التعليم (EDC).

وأضاف أنور أن المشروع يهدف إلى تأهيل معلمي المدارس الابتدائية، وتوفير برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة وأثناء التدريس، فضلاً عن تطوير برامج إعداد المعلمين في كليات التربية بالجامعات لتتوافق مع متطلبات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واستراتيجية تطوير التعليم.

وأكد أنور علي أن الغرض من زيارة وفد مبادرة تميز المعلم (TEI) هو متابعة الآثار الإيجابية لمبادرة تميز المعلم بداخل كلية التربية بجامعة الإسكندرية ومتابعة مخرجات الدبلوم العام في التربية المطور الذي تم تطبيقه في العام الدراسي 2023/2024م، وافتتاح وزيارة معرض المشروعات المهنية المتميزة والخاصة بطلاب الدبلوم العام للمسارات الثلاث، وتفقد البنية التحتية للكلية وخاصة فيما يتعلق بالمعامل ومقابلة أعضاء هيئة التدريس بالكلية وخاصة الذين درسوا في برنامج الدبلوم العام المطور وكذلك مقابلة الطلاب ومناقشتهم في تلك المشروعات.

كما أشار أنور الي أن الزيارة تضمنت تفقد أقسام مكتبة الكلية المختلفة من كتب خاصة بطلاب البكالوريوس والليسانس، وقسم الدراسات العليا، وقسم المكتبة الرقمية والتسجيل على بنك المعرفة المصري، وزيارة المركز الجامعي للتطوير المهني العام ودوره في إعداد طلاب كلية التربية لمتطلبات سوق العمل، موضحاً أن مثل هذه المراكز تقدم رابطاً إضافياً لجامعة الإسكندرية مع وزارة التربية والتعليم، بما تتيحه من دورات التدريب على مهارات التوظيف خاصة في المدارس الخاصة والدولية، مما يزيد من قدرة طلابنا على المنافسة في الحصول على فرص عمل، كما زار الوفد معامل الكلية، ووحدة القياس والتقويم بالكلية، حيث تم التعرف على طبيعة التصحيح الالكتروني وعمل الوحدة، وطبيعة التقارير الاحصائية الخاصة بتصحيح الأوراق الامتحانات والاطلاع على بعضها، وزار الوفد أيضاً معمل STEM، ومعرض المشروعات المهنية المقدمة من طلاب الدبلوم العام في التربية المطور دفعة العام الجامعي 2023/2024.

وأبدى الوفد سعادته بتواجده في رحاب كلية التربية بجامعة الإسكندرية ، وأعربوا عن إعجابهم بما لمسوه من إنجازات في مبادرة تميز المعلم، وأشادوا بما تم تقديمه بمعرض المشروعات المهنية من خلال الأنشطة المختلفة مثل الكتب التفاعلية القائمة على تعليم الأطفال مجموعة من المهارات وتعزيز الإدراك لديهم، وكذلك الأنشطة القائمة على تعزيز التفكير والإدراك بجانب المهارات الحركية الدقيقة، حيث تم إنجاز كل هذا الأنشطة قد تم إنجازها خلال فصل دراسي واحد.