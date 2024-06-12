شمال سيناء تستعد لتطوير وتعزيز هويتها البصرية

تستعد محافظة شمال سيناء؛ لمشروع جديد يهدف إلى تطوير وتعزيز هويتها البصرية المميزة

وفى هذا السياق، أكد اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، على أهمية هذا المشروع وضرورة ارتباطه بالبيئة المحيطة وقيم الولاء والانتماء لدى المواطنين، خاصة الأطفال والشباب.

وأوضح السكرتير العام، خلال اجتماع حضره مسؤولون وممثلون عن الجامعة وفريق عمل، أن المحافظة تمتلك تراثًا كبيرًا من الهوية البصرية يجب أن يتم تسليط الضوء عليه، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعداد هوية بصرية لمختلف المحافظات، استنادًا إلى مقوماتها ومعالمها التراثية.

وأعلن الغندور عن تشكيل فريق عمل مشترك من مختلف الجهات المعنية لإعداد دليل الهوية البصرية لمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع مصادر تمويل حكومية وغير حكومية، بهدف تنفيذ المشروعات الاسترشادية التى تعكس الهوية البصرية المميزة للمحافظة.

واستعرض محاور الهوية البصرية وأهدافها، مؤكدًا على ضرورة توجيه الجهود نحو الحفاظ على المردود الثقافى والهوية الخاصة بالمحافظة، مشدداً على أن المردود الثقافى والعمارة يتفاوتان من محافظة إلى أخرى.

وختم الغندور، الاجتماع بدعوة جميع الجهات المعنية للمشاركة الفعالة فى هذا المشروع، والاستماع للمقترحات والأفكار التى تسهم فى تعزيز الهوية البصرية لشمال سيناء، وتبرز وجهها الحضارى فى مختلف المدن.