شرق بورسعيد التكنولوجية تهنئ محافظ جنوب سيناء لحصوله علي جائزة رجل العام الذهبية

استقبل اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، وفد جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية برئاسة الدكتور مدحت الحادق رئيس الجامعة، ووفد من أعضاء هيئة التدريس بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، في اطار توطيد العلاقات بين الجامعة والمحافظة.

وهنأ وفد الجامعة محافظ جنوب سيناء علي حصوله علي درجة الدكتوراة في (فلسفة الاستراتيجية القومية) والتي حملت الرسالة عنوان "التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب"، كما هنأ الوفد ايضا محافظ جنوب سيناء علي حصوله علي الجائزة الذهبية افاسو جائزة رجل العام كأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم، وكذا حصول مدينة شرم الشيخ علي جائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، من الاتحاد الأفريقي الآسيوي للسياحة والتنمية والتكنولوجيا.

كما هناوه ايضا لمنحه وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى من المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة.

من جانبه رحب محافظ جنوب سيناء بالوفد، معربا عن سعادته بالزيارة متمنيا التعاون في المجالات المشتركة بين الجامعة والمحافظة، وأشار المحافظ خلال اللقاء لأهمية دور الجامعات في بناء الشباب المؤهل للمشاركة الإيجابية في دفع الاقتصاد الوطني المحلي والقومي.

وفي ختام اللقاء تم تبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية.

حضر اللقاء اللواء محمد شعير السكرتير المساعد، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح.