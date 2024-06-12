شيرين عبد الوهاب.. رجال في حياة "مطربة المشاعر"

نشرت الصحفية اللبنانية هنادي عيسي منذ قليل على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك منشور تعلن من خلاله، زواج الفنانة شيرين عبد الوهاب، من رجل أعمال، وكتبت هنادي: “عقد قران شيرين عبد الوهاب على رجل أعمال خارج الوسط.. ألف مبروك”.

وكشف ذلك أيضًا وسائل إعلام محلية، حيث تستعد مطربة المشاعر لعقد قرانها قريبًا، مؤكدة أن خطيبها لا يريد الإفصاح عن هويته في الوقت الحالي.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

واللافت للنظر أن حسام حبيب كان أول المهنئين حيث قال في رسالة صوتية، لـ ET بالعربي: "ألف ألف مبروك، وبتمنالك أحلى حاجة في الدنيا، وسعادة وأنا بجد سعيد، عشان العشرة والصداقة اللي بينا، وهي دي اللي بتدوم، وتفصل كدا احلى حاجة فى الدنيا".

وتابع :"أنه قرر عمل أغنية خاصة لشيرين عبد الوهاب وخطيبها، بألبومه الجديد، المقرر طرحه الأيام المقبلة، لأن خطيبها رجل محترم جدا جدا، وبحترمه جدا".

رجال في حياة شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب ومدحت خميس

كانت حياة شيرين عبد الوهاب الزوجية مليئة بالأسرار والأزمات حتى آخر زيجاتها، فكان أول زيجاتها من "مدحت خميس" والتي انتهت بالانفصال حتى أنها قامت بعملية إجهاض مبررة ذلك بعدم رغبتها في الإنجاب منه، وكشفت خلال لقائها مع الإعلامي اللبناني نيشان، أن زواجها من مدحت كان محكوماً عليه بالفشل منذ اللحظة الأولى، مشيرة إلى أنها وافقت على الزواج به في بداية حياتها حتى «تتخلص من زنه»، ، لأنه كان دائم التهديد بالانتحار ، وكانت والدته تتصل بها حتى تأتي لإنقاذه، لافتة إلى أنها كانت صغيرة على خوض هذه التجربة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها نادمة على هذا الزواج.

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب ومدير أعمالها عصام

وما أن انفصلت عن مدحت خميس، ارتبطت بمدير أعمالها والذي كان يدعى عصام لكنها انفصلت عنه هو الآخر عام 2004 وكشفت في إحدى حفلاته أنها في هدنة عاطفية، وقالت عنه أيضًا خلال لقائها مع الإعلامي نيشان، :«عصام راجل طيب، ومامتي كانت بتحبه، وكان نفسي العلاقة تكمل، بس أنا كنت مش بحبه حب كبير، كنت بحبه حبه العقل، كنت شايفة فيه أب لولادي».

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب وأحمد الغزالي

وأعلنت شيرين خطبتها من رجل الأعمال أحمد غزالي في عام 2006 ، ولكن قررا الانفصال بعد أشهر قليلة قبل أن يتم الزواج مببرة ذلك لعدم التفاهم بينهما.

شيرين عبد الوهاب ومحمد مصطفى

شيرين عبد الوهاب ومحمد مصطفى

ثم تزوجت من الملحن والموزع الموسيقي محمد مصطفى في عام 2007، ولها ابنتين منه هما "مريم" و"هناء"، وانتهت علاقتهما بالإنفصال في عام 2012، بعد زواج استمر لمدة 5 سنوات ،ن وذاع حينها أن الخيانة طانت هي من وضعت نقطة النهاية لهذا الزواج .

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وكان حسام حبيب آخر زيجاتها حيث تزوجت منه في 7 أبريل 2018 ، ولم يحضر حفل الزفاف سوى أفراد العائلة وانتهت علاقتهما لأول مرة في ديسمبر 2021 ، حتى عادت في 12 نوفمبر 2022 حيث أعلنت شيرين عودتها لحسام حبيب والزواج منه مجدداً في حدث مفاجئ وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب وفي 15 ديسمبر 2023، أكدت شيرين أن طلاقها من حسام حبيب للمرة الثانية تم في هدوء وبشكل حضاري.