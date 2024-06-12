أوقاف الفيوم تعقد ندوة بعنوان "عرفة والعيد سنن وآداب"

عقدت أوقاف الفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة ندوة علمية تحت عنوان: "عرفه والعيد سنن وآداب" وذلك بمسجد الرضوان التابع لإدارة أوقاف فيديمين.

يأتي هذا في إطار دور وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الفيوم العلمي والدعوي والتثقيفي، وضمن جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي للفكر المنحرف.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبحضور الدكتور محمود الشيمي مدير مديرية أوقاف الفيوم، وعدد من مديري إدارات الأوقاف الفرعية، ونخبة من أئمة الأوقاف والعلماء المميزين، وذلك ضمن الندوات التي يتم تنفيذها بإدارات الأوقاف الفرعية، تحت عنوان "عرفه والعيد سنن وآداب.

العلماء: كثرة التهليل والتكبير من أهم الأعمال المستحبة في أيام عيد الأضحى المبارك

وخلال اللقاء أشار العلماء إلى أن من أهم الأعمال المستحبة في أيام عيد الأضحى المبارك كثرة التهليل والتكبير، وكثرة الدعاء لصالح البلاد والعباد، وطلب المغفرة من الله في هذه الأيام المباركات، فضلا عن التطيب والتجمل بأفضل الثياب بما لا يخالف الضوابط الشرعية لذلك.

وأشار العلماء إلى أنه من أهم الأعمال المستحبة في عيد الأضحى المبارك أيضا، الحرص على صلاة عيد الأضحى المبارك، ونشر البهجة والسعادة بين الناس، وإحياء صلة الرحم، فضلا عن ذبح الأضحية بعد الصلاة مباشرة، إذ قال الله- عز وجل-: «فصلِ لربك وانحر»،كما يستحب عند الذبح إكرام الأضحية ومعاملتها بإحسان، إذ قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: «إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح»، كما يستحب تأخير الإفطار إلى بعد صلاة العيد.

ويستحب أن يردد المسلمون التهليل والتكبير في صلاة عيد الأضحى المبارك بهذه الصيغة: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».