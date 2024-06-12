البيت الروسى بالإسكندرية يحتفل بالعيد الوطنى لروسيا

نظم البيت الروسي بالإسكندرية، معرضا فنيا بعنوان "هيا بنا نرسم روسيا" اشترك فيه 50 طفلا مصريا بلوحات تنوعت ما بين لوحات مرسومة بالقلم الرصاص والفلومستر والفحم والألوان المائية.

افتتح المعرض أرسيني ماتيوشينكو مدير البيت الروسي بالإسكندرية، بمناسبة العيد الوطني لدولة روسيا.

وقال ماتيوشينكو، إن الأطفال المشاركين في المعرض من سن 6 سنوات إلي 18 سنة، وقاموا برسم أهم المعالم السياحية في روسيا والمناظر الطبيعية والمساجد ومبنى الكرملين، والبيوت الروسية.

وأكد مدير البيت الروسي، أهمية إقامة مثل تلك المعارض والفاعليات المشتركة الفنية والثقافية التي تعزز من قوة العلاقات المصرية الروسية والتي تقوي عبر تاريخ مشترك طويل بين الدولتين، كذلك لها دور في تعريف الشباب المصري الثقافة الروسية.

ودعا مدير البيت الروسي، الشباب المصري لتعلم اللغة الروسية التي تم الاحتفال بها يوم 8 يونيو من خلال إحياء ذكرى الشاعر الروسي ألكسندر بوشكين، لافتا إلى إقامة العديد من الفعاليات في إطار العيد الوطني لدولة روسيا منها إقامة حفل موسيقى "حكاية قيصر سلطان" وحفل لاعبي أستوديو الجمباز.

من جانب اخر بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

كما أوفد الرئيس السيسى محمد عاطف عبدالحميد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

وفي سياق آخر شدد الرئيس السيسي على أهمية تضافر الجهود الدولية؛ لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية، وضرورة إنهاء الحرب على القطاع ومنع توسع الصراع، والمضي قدماً في إنفاذ حل الدولتين.