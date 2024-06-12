نيكول سعفان تتألق بالأبيض مع طارق العريان في أحدث ظهور (شاهد)

تألقت عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان رفقة زوجها المخرج طارق العريان على السجادة الحمراء لفيلم ولاد رزق 3، الذي أُقيم في منطقة التجمع الخامس وسط حضور أبطاله.

وتألقت سعفان بفستان ذو تصميم مميز باللون الأبيض فهو مكشوف من ناحية الخصر ما أبرز قوامها الممشوق ، ومطرز بتطريز بسيط ومميز من ناحية الصدر، كما اختارت لخصلات شعرها الأسود الطويل تسريحة بسيطة حيث تركته منسدلًا على كتفيها بإنسيابية ونعومة، ولم تتكلف في وضع مساحيق التجميل واكتفت بأحمر شفاة باللون النود، كما أبرزت جمال عينها بوضع الكحل والآيلاينر الأسود.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

يقوم بدور البطولة الرئيس كل من أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح وعلى مصيلحي، كما يشتمل فريق عمل ولاد رزق ٣ على عناصر مساعدة بأدوار ثانية، وهم؛ نسرين أمين، أسماء جلال، طارق لطفي، كريم قاسم، سيد رجب وعدد آخر من الفنانين.

من هي نيكول سعفان

هي عارضة أزياء سورية الأصل تحمل الجنسية الأرمنية وهي من مواليد عام 1998، وقد شاركت في العديد من المناسبات الفنية والسينمائية خلال الفترة الأخيرة، وظهرت على الساحة الفنية بشكل أكبر بعد زواجها من طليق المطربة أصالة السابق “طارق العريان”.

وتتواجد بشكل دائم في كل من الإمارات العربية المتحدة ومصر التي ظهرت بها بشكل متواصل بداية من عام 2018، وقد شاركت نيكول سعفان في أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للفنان المصري عمرو دياب والذي قام بإخراجها طارق العريان، مما تسبب في حالة جدل حول علاقتها بطارق العريان وقتها، تردد كذلك أنها قد درست التسويق، وأثار ظهورها الإعلامي الأول مؤخراً التساؤلات حول مستقبلها المهني وحقيقة احترافها التمثيل في مصر في الفترة المقبلة في عمل من إخراج طارق العريان أو غيرها.