أجلت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، محاكمة متهم بقتل نجل شقيقه بمساعدة زوجته وأولاده لخلافات على قطعة أرض في قرية السيفا بمركز طوخ في محافظة القليوبية، لجلسة يوم 7 سبتمبر المقبل للمرافعة.

7 سبتمبر.. محاكمة مسن وزوجته وأولاده لاتهامهم بقتل نجل شقيقه في طوخ

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11401 لسنة 2023 جنايات طوخ والمقيدة برقم 2700 لسنة 2023 كلي شمال بنها، بقيام كل من: عرفة أ.م، 40 سنة عامل ومقيم السيفا بمركز طوخ، وأحمد ع.أ، 19 سنة، عامل، ومقيم السيفا بمركز طوخ، وعبد العليم ر.ع، 57 سنة، مقيم السيفا بمركز طوخ، وفتحية ف.م 40 سنة، مقيمة السيفا بمركز طوخ، ومنى أ.م، 41 سنة، مقيمة السيفا بمركز طوخ، قتلوا المجني عليه رمضان جمال أحمد محمود، 35 سنة سائق توك توك، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أعدوا لذلك الغرض أدوات عصي شوم، وكمنوا له بالزمان والمكان الذي أيقنوا سلفًا مروره به وما أن ظفروا به حتى قام المتهمين الأول والثاني والثالث بالتعدي عليه مستخدمين الأدوات أنفة البيان بأن كالوا له عدة ضربات استقرت بالرأس وأنحاء متفرقة بجسده فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله حال تواجد كلًا من المتهمتين الرابعة والخامسة على مسرح الواقعة للشد من أذرهم ومعاونتهم على ارتكاب الواقعة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين أحرزوا أدوات عصى شوم مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

محاكمة زوجين أنهيا حياة ابنه المتهمة في طوخ

اجلت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، محاكمة عاطل وزوجته لاتهامهما بحجز وقتل ابنة الأول في طوخ لطلبها الإقامة من والدتها عقب انفصالهما، لجلسة يوم المقبل للمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 32863 لسنة 2023 جنابتا طوخ، والمقيدة برقم 3492 لسنة 2023 على شمال بنها، انهما بدائرة مركز طوخ؛ أن كلا من " احمد س.ع" 32 سنة عاطل ومقيم طنط الجزيرة مركز طوخ، " دينا ف.ا" 28 سنة - ربة منزل ومقيمة طنط الجزيرة مركز طوخ، حجزوا الطفلة المجني عليها "سلمى احمد سعيد عمر مبروك" - دون أمر من أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح ذلك بأن كبلاها باستخدام أداة "غطاء رأس حريمي" وأحكما وثاقها بنافذة المنزل وشلا مقاومتها متعدين عليها بالضرب لأيام طالت وقاما بتعذيبها بالتعذيبات البدنية مستخدمين في ذلك أدوات "سلك، خرطوم، خرزانة" فأحدثا ما بها من إصابات والمبينة بتقرير الصفة التشريحية.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين حازا وأحرزا أدوات سلك، خرطوم، خرزانة، غطاء رأس حريمي، فأس، كوريك غرز، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.