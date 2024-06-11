مركز التحول الرقمى بجامعة جنوب الوادى يجرى اختبارات لـ 134 باحثًا

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن مركز التحول الرقمي مستمر فى إجراء الاختبارات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والجهاز الإداري من داخل الجامعة، وكذا الراغبين في الحصول على شهادة التحول الرقمي من خارج الجامعة.

وأشار عكاوي، إلى أن المركز قام بإجراء الاختبارات الإلكترونية للتحول الرقمي لـ 116 من الباحثين "دبلوم، ماجستير، دكتوراه" في الدورة رقم 153 بالإضافة لعدد 18باحثا من داخل الجامعة فى الدورة رقم 154 .

وقال الدكتور محمد عبدالصبور، مدير مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي، إن المركز سيواصل عقد الاختبارات الالكترونية في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجامعة، وبما يدعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي

وشارك في إجراء الاختبارات الدكتور عماد على، منسق الامتحانات بمركز التحول الرقمي، والدكتور الأمير حسين، منسق التدريب بالمركز.

لجنة اختيار القيادات:

وفي سياق ذي صلة، ترأس الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي لجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر الجامعة بقنا بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محفوظ عبدالستار نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الغردقة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حماد مصطفى الاستاذ بكلية الحقوق جامعة اسيوط.

وأشار الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة، إلى أن اللجنة استمعت للخطط التطويرية من المتقدمين لمنصب أمين عام الجامعة، ومديري عموم (الادارة الهندسية، ونظم المعلومات والتحول الرقمى والتخطيط الاستراتيجي، والحسابات والموازنة).

وأضاف أن اختيار القيادات الإدارية بالجامعة يتم وفقاً لمعايير الخبرة الوظيفية والكفاءة، والقدرة علي الابتكار و تحقيق الإصلاح الإداري الذي تسير فيه جامعة جنوب الوادي.

حظر التدخين:

أقر مجلس جامعة جنوب الوادي، فى وقت سابق، حظر التدخين نهائيًا داخل الحرم الجامعي متضمنًا جميع المكاتب الإدارية وقاعات المحاضرات وما يماثلها بقطاع المستشفيات الجامعية، وذلك طبقًا للقرار السابق في هذا الشأن.

ووافق مجلس الجامعة برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، على تفعيل بروتوكول التعاون بين شركة مصر للسياحة فرع قنا وجامعة جنوب الوادي .

كما وافق المجلس على تحويل مقررات مرحلة الدراسات العليا الورقية الى مقررات الكترونية بجميع الكليات بقنا والغردقة وتكون متاحة للطلاب على منصة الجامعة الإلكترونية بدءاً من الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2024/2025 .

كما وافق المجلس على القواعد المنظمة للتحويل ونقل القيد من والى كليات الجامعة وضوابط قبول الطلاب المفصولين من الكليات والمعاهد العليا في احدى الكليات التي تطبق نظام الانتساب الموجه للعام الجامعي 2024/2025 .