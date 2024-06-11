الثلاثاء 11 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

فوز  "نايلة تويني "بجائزة دافوس المرأة العالمية

نايلة تويني رئيسة
نايلة تويني رئيسة مجموعة النهار

أعلنت "مؤسسة المرأة العالمية" فوز  اللبنانية نايلة تويني رئيسة مجموعة النهار بجائزة "بطلة المرأة العالمية". 

والجائزة جزء من جدول أعمال "دافوس المرأة العالمية" المقرر عقده في 20يونيو 2024 في مدينة كان الفرنسية.

و نايلة تويني هي صحافية وسياسية لبنانية معروفة، وهي الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير صحيفة النهار الصادرة باللغة العربية.

وقالت المؤسسة انها تكرم  تويني تقديراً لإسهاماتها البارزة في مجال الصحافة وحرية الصحافة ودفاعها الدؤوب عن حقوق المرأة والمساواة ووصفتها بأنها "صوتاً لا يعرف الخوف في السعي وراء الحقيقة والعدالة، وقد جعل منها التزامها الثابت بحرية الصحافة وموقفها الشجاع ضد الفساد رمزاً للأمل والتمكين للمرأة في منطقة الشرق الأوسط".

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