الإعلامى حامد محمود يشارك فى لجنة تحكيم كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم

شارك الإعلامى حامد محمود رئيس التحرير بقناة النيل للأخبار فى لجنة تحكيم كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فرع مصر الجديدة برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، والدكتور محمد النشار عميد كلية اللغة والإعلام بمصر الجديدة والذى يحرص دائما على خطط تدريب متكاملة للطلبة.

واتسمت مشروعات التخرج بالتنوع وتناول قضايا المجتمع من العمل فى المحاجر وقضية الإسراف فى الاستهلاك سواء الطعام أو الإنترنت وغيرها وقضية التواصل المجتمعى وشارك فى اللجنة الدكتورة ميرفت أبو عوف أستاذ الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية، والزميل أيمن عدلى وكيل نقابة الإعلاميين والمشروعات كانت بإشراف دكتورة أسماء الموصلى أستاذ الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.