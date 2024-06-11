سيدة تقتل طفلًا وتستقبل الإعدام بالابتسامة.. تفاصيل

أثارت سيدة أمريكية مدانة بجريمة قتل طفل وتعريض والدته لجروح خطيرة، حالة من الصدمة والاستياء، بعدما ظهرت وهي "تبتسم".

ظهرت سيدة أمريكية مدانة بجريمة قتل طفل في قاعة المحكمة وهي تبتسم بعدما اتهمت بقتل طفل صغير وعرضت والدته لجروح خطيرة لتثير حالة من الاستياء حول ابتسامتها العريضة أثناء مثولها أمام قاضي المحكمة، ويداها مقيدتان خلف ظهرها.

ولم تتراجع السيدة المدانه بقتل الطفل عن ابتسامتها العريضة أثناء قراءة التهم، الأمر الذي أثار حالة ذهول وصدمة بين الذين حضروا جلسة المحاكمة، وحتى عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ورغم رصد كاميرات المراقبة لها وهي تقتل الطفل وقيامها باركان الجريمة كاملة إلا انها زعمت بأنها برئية.

وأقدمت المتهمة بيونكا إليس (23 عامًا) بحسب صحيفة "نيويورك بوست"، على طعن الطفل جوليان وود (3 سنوات) حتى الموت، في ساحة انتظار السيارات أمام محل بقالة بولاية أوهايو الأمريكية، دون سابق معرفة بالأسرة، أو وجود أسباب.

وألقت السلطات الأمنية، القبض على السيدة، في موقع الجريمة بينما كانت لا تزال تحمل سكينا، ما أثار تساؤلات حول سلامة قواها العقلية.

وأفادت التحقيقات بأن هجوم إليس وقع الأسبوع الماضي، على الطفل ووالدته مارغو وود (38 عامًا)، مما اعتبر بأنه "عمل عشوائي من أعمال العنف، وليس له أي دوافع شخصية".

وتواجه إليس، 10 تهم جنائية منها القتل العمد والشروع بالقتل، وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام عند إدانتها.