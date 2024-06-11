محافظ أسوان يقرر النزول بالحد الأدنى لدرجات التنسيق للقبول بالثانوى 220 درجة

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، النزول بالحد الأدنى لدرجات التنسيق لقبول الطلاب بمدارس التعليم الثانوى العام إلى 220 درجة بدلاً من 225 درجة.

وعرض المهندس محمد الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم، لقواعد التنسيق على محافظ أسوان والذى قام باعتماد درجات قبول الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بمدارس المرحلة الثانوية سواء للتعليم العام والفنى للعام الدراسى القادم 2024/2025، حيث سيكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام (خدمات) 190 درجة، فى حين يتراوح الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى والمهنى والخدمات فنى ما بين 140 درجة إلى 235 درجة كمرحلة أولى حسب نوعية المدرسة ونظام الدراسة بها.

وأكد اللواء أشرف عطية، على ضرورة تحقيق الاستقرار للعملية التعليمية من خلال سرعة الإنتهاء من إنتداب المعلمين، وتشكيل لجان لمتابعة قبول وتحويل الطلاب بين المدارس بمنتهى الشفافية والعدالة، وذلك قبل بدء العام الدراسى الجديد، مؤكداً على أننا نعمل دائماً لتلبية المطالب الجماهيرية فى كافة القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع التعليمى من أجل تهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب، وهو ما يساهم فى تحفيزهم على النجاح والتفوق والتميز فى التحصيل الدراسى، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.

أوضح محمد الرشيدى، أنه يتم قبول الطلاب بالصف الأول الثانوى بجميع مدارس التعليم الفنى بمختلف النوعيات طبقاً لترتيب المتقدمين حسب المجموع الأعلى ووفقاً للكثافة المقررة، لافتاً إلى أنه بالنسبة لتحويلات الطلاب من مدارس اللغات أو التعليم الخاص الحاصلين على مجموع القبول بجميع مدارس الثانوى العام يتم حسب كثافة المدارس .