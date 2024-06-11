عجائب الماضي تلهم الرقي الحديث .. منطقة آثار سقارة تستضيف معرضًا فنيًا

استضافت منطقة آثار سقارة معرضًا فنيًا بعنوان "أصداء الفخامة: عجائب الماضي تلهم الرقي الحديث"؛ حيث أقيم داخل هرم زوسر المدرج وسط رمال سقارة الذهبية، أحد أشهر المعالم الأثرية حول العالم، وحظى بحضور مجموعة مختارة من المشاهير والمصممين المحليين والدوليين وكبار الشخصيات ورجال وسيدات الأعمال المرموقين وكذلك الإعلاميين من حول العالم.

وخلال المعرض عرضت الفنانة رانيا فهمي، أحد أعمالها الفنية المبتكرة الإبداعية وهي عبارة عن خزانة مستوحاة من المعابد المصرية القديمة، تعكس الفخامة والحياة الملكية، وترمز إلى الهيبة والقوة.

ويمثل هيكلها صورة مظلله للمعبد، مزين بأنماط متداخلة من تصميم كريم عطايا، وتعزز اللوحة ذات الألوان الجوهرية جاذبيتها، مما يجعل تحفة فنية ذات جماليات تاريخية ومعاصرة.

وأعربت رانيا عن سعادتها لمشاركتها في هذا المعرض وسط شبكة واسعة تضم مجموعة مختارة من أشهر الأعمال .. قائلة: "أنا في غاية الامتنان لفرصة أن أكون جزءًا من هذا المعرض الفني بعرض أحد أعمالي الفنية المبتكرة إنها مغامرة مثيرة أيضًا لعرض عملي الفني مع حضارتنا العظيمة في واحدة من أهم المناطق الأثرية في العالم، وهذا النهج يتماشى مع رؤيتنا المتمثلة في خلق حوار بين الفن والأشياء اليومية من خلال التعاون مع العديد من الفنانين والحرفيين لاستخدام التصميم كبوابة للإبداع".