"أنتِ الأهم" تشارك في الحفل السنوي لبرنامج She Can بالجامعة الأمريكية

شاركت مبادرة “أنتِ الأهم” في الحفل السنوي ببرنامج She Can تحت شعار هذا العام She Innovates بالجامعة الأمريكية للرحلة الرائعة لـ100 امرأة ملهمة في تحقيق أحلامهن في ريادة الأعمال.

وشارك في المؤتمر الدكتورة رحاب الفخراني المنسق العام لمبادرة أنتي الأهم مع الدكتورة شام الذهبي في حلقة نقاشية حول تعزيز الابتكار والتمكين من خلال التعليم.

وقالت الدكتورة رحاب إنه لا تنمية بدون تعليم متميز قوى يخرج أجيال صالحة للتحدي تفخر بها مصرنا الحبيبة ويجب تقديم الدعم والعون للفتاة المتسربة من التعليم، ومساعدة أسرتها على انتظامها في الدراسة حتى الحصول على مؤهل يؤهلها لسوق العمل وعلينا بالوقوف على أسباب التسرب من التعليم ووضع الخطط والآليات لمواجهة هذه الظاهرة.

وأضافت الفخراني أن المبادرة تدعم الفتيات والسيدات في شتى المجالات وتبرز النماذج النسائية المشرفة التى قدمت خدمات جليلة للمجتمع وتقوم بتكريمهن لتشجيع النساء على الابتكار والإبداع وتطوير الذات.

ونوهت الدكتورة شام الذهبي على أهمية التصدي لظاهرة التسرب من التعليم ودور منظمات المجتمع المدني والمسئولية المجتمعية والمهتمين بالتعليم في هذا المجال، وأعربت عن حلمها بأن تكون جزء من المساهمة الحقيقية في مجال التعليم وأن العلم هو السلاح الحقيقي لكل شاب وشابة.