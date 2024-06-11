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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نانت يوجه رسالة لـ مصطفى محمد بعد إصابته

مصطفى محمد
مصطفى محمد

وجه نادي نانت الفرنسي رسالة للاعبه مصطفى محمد بعد تعرضه للإصابة مع منتخب مصر في مباراة غينيا بيساو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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طبيب المنتخب يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد في مباراة مصر وغينيا بيساو

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طبيب منتخب مصر يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد

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وكان طبيب منتخب مصر كشف أن مصطفى محمد مهاجم المنتخب تعرض لإصابة في أربطة الركبة خلال مباراة غينيا بيساو.

أضاف نادي نانت عبر موقعه الرسمي أن مصطفى محمد سيخضع لفحوصات طبية إضافية اليوم بعد إصابته في الركبة خلال مواجهة منتخب مصر ضد غينيا بيساو.

وأكد النادي الفرنسي تمنيه للاعبه بالشفاء العاجل بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة غينيا بيساو.
وتعادل منتخب مصر مع نظيره غينيا بيساو بهدف لمثله، في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

بهذه النتيجة يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط بعدما فاز في الثلاث جولات الأولى من مرحلة المجموعات والتعادل في الجولة الرابعة والتي تضم منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

 

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