رئيس الأركان يتفقد إحدى الوحدات الفنية التابعة لإدارة المدرعات

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى الوحدات الفنية التابعة لإدارة المدرعات، والذى يأتى فى إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالمتابعة المستمرة لعملية التطوير والتحديث للأسلحة والمعدات لمختلف الهيئات والإدارات التخصصية .

وإستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة لشرح مفصل من رئيس أركان المدرعات تضمن آليات العمل داخل الورش الرئيسية للمدرعات وإجراءات الصيانة وتقديم الدعم الفنى بالإستفادة من التطور التكنولوجى بمنظومات التأمين الفنى الحديثة , أعقبه المرور على عدد من الأقسام المختلفة داخل الورش بما يتناسب مع طبيعة المهام التى تكلف بها الوحدات التخصصية للقوات المسلحة .

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة لرجال المدرعات لما يبذلونه من جهود لأداء المهام المكلفين بها , مؤكداً أن القوات المسلحة حريصة على المضى قدماً فى تنفيذ خطط التطوير والتحديث وفقا لأحدث منظومات القتال والتأمين الإدارى والفنى لمواكبة التطور التكنولوجى المتلاحق وتطبيقاته فى المجالات العسكرية .

كما تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع بحضور اللواء أ ح مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع حيث إستمع لشرح تفصيلى تناول جهود الشركة فى إنتاج الأنظمة الفنية المختلفة التى تخدم القطاعين المدنى والعسكرى ، حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة .