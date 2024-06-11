صحة سوهاج ترفع درجة الإستعداد القصوى بالمنشآت الصحية خلال أجازة عيد الأضحى

أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة وذلك بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وللواء طارق الفقي محافظ الإقليم مشيرًا إلى أن هناك خطة تأمين طبي شامل خلال إحتفالات عيد الأضحى المبارك وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه يتم تكثيف الخدمات الطبية خلال فترة الأجازات وأن الخطة تشمل رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية وتكثييف تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات بالإضافة إلى إنعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان المديرية على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي بالإضافة إلى توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر أرصدة أكياس الدم من الفصائل المختلفة وجاهزية سيارات الإسعاف وانتشارها.

وأوضح الدكتور أحمد محروس، أنه تم توجيه الفرق الوقائية بتكثييف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ تقديم المنتجات الغذائية والسلع وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للتأكد من صلاحية الأغذية للإستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية حرصا على سلامة المواطنين .

ونوه وكيل وزارة الصحة، إلى تقديم خدمات مبادرات السيد الرئيس 100 مليون صحة خلال أيام الأعياد بعدد من الميادين والمتنزهات العامة وكذلك نشر فرق التواصل والتثقيف الصحي لتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين .

وكلف الدكتور أحمد محروس الفرق التفتيشية بإدارة الطب العلاجي بالمرور على جميع المستشفيات ومتابعة سير العمل بها وقدم وكيل صحة سوهاج التهنئة لجميع العاملين بالقطاع الصحي وأهالي المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .