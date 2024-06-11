الموسيقي العربية تقدم روائع فايزة أحمد بأوبرا الإسكندرية الخميس

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا موسيقيا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، في الثامنة والنصف مساء الخميس 13 يونيو على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل فاصل منوع لروائع الموسيقى العربية، وفاصل لأشهر أغاني كروان الشرق فايزة أحمد، منها: "موشح عجبا لغزال، يا محمد، شغلوني عيونك، حبيتك وبداري عليك، أخد حبيبي، عشان بحبك أنا، مال عليا مال، يا لاسمراني، بكره تعرف، بتسأل ليه عليا، لو عديت، بياع الهوى، الفين صلاة علي النبي، جميل واسمر، يا سلام، عندما يأتي المساء، البحر نايم، استعراض الزهور، بيت العز، تعيشى يا بلدي".

يؤدي الفقرات الموسيقية كل من أحمد الوزيري، حنان عصام، نهى حافظ، ياسر سليمان، حنان الخولي، أحمد صبري، محيي صلاح.

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست عام 2004 بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية، تضم الفرقة مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوي الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي.