مطار مرسى علم يستقبل 26 رحلة طيران دولية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، أكبر وصول سياحي خلال الأسبوع بواقع 26 رحلة طيران دولية، من بين 143 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من اليوم السبت، وحتى الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن تنقل تلك الرحلات على متنها قرابة 5200 سائح من مختلف الجنسيات، تزامنا مع ارتفاع نسب الإشغال السياحي.

وتحرص السلطات المختصة داخل المطار، على تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين، مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية، ثم نقلهم إلى الفنادق المخصصة لهم، للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول الوصول، يستقبل اليوم المطار 26 رحلة طيران، بينها 8 رحلات من دولة ألمانيا، و14 رحلة من بولندا، و3 رحلات من ألمانيا ورحلة من إيطاليا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولي، يستقبل خلال الأسبوع الجاري، بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة 143 رحلة طيران، أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، وعدد من الدول الأخرى المختلفة.