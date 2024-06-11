بيطري قنا يدفع بقافلة لخدمة صغار مربي الماشية بمركز أبوتشت

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن مديرية الطب البيطرى نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية لخدمة صغار المربيين وتنمية الثروة الحيوانية بقرية الخوالدة بمركز أبوتشت.

وأضاف عبد الباقي أن القافلة نجحت فى علاج عدد 250 رأس ماشية ضد الطفيليات الداخلية والخارجية وعدد 15 حالة تناسلية وسونار ، بالإضافة إلى علاج عدد 100 حالات باطنة و تم عمل عمليات جراحية لعدد 2 حالات، فضلا عن علاج 700 طائر وعلاج جماعي لعدد 90 حيوان.

و قال الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، بإنه إلى جانب القافلة تم عقد ندوات إرشادية عن اهمية التأمين على الماشية وأهمية التحصينات ضد الأمراض الوبائية والمعديةو اهمية التلقيح الصناعي.

بالإضافة إلى التأكد أهمية التعرف على الأمراض المشتركة وصحة وجودة اللحوم و شروط الاضحية وضرورة الذبح داخل المجازر ، مشيرًا إلى أن المديرية مستمرة في التعاون مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ قوافل بيطرية لتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

إنزال مليون زريعة إلى النيل

في سياق ذي صلة، قال المهندس جمال عبد الحكم مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، إن المليونين زريعة سمكية التي يجري إنزالهم في نهر النيل، فى قنا، تأتى ضمن خطة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

التي يتبناها اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز، بهدف تغذية نهر النيل بملايين الأسماك الزريعة متعدد الأنواع للارتقاء بقطاع الثروة السمكية، واستكمال خطة تنمية المصايد الطبيعية على مستوى الجمهورية.

وقال محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، إنه تم اليوم إنزال نصف مليون زريعة بلطى، من إجمالي 2 مليون زريعة سمكية من نوعى “البلطى ومبروك الحشائش”.

وأشار إلى أن أسماك البلطى ومبروك الحشائش التي يتم إنزالهم بنهر النيل تتميز بالمقاومة البيولوجية للحشائش الموجودة بمياه نهر النيل، وبالتالي تساهم في تسهيل حركة المياه في مجرى النيل بما يعزز من إنتاج أسماك ذات جودة عالية.

وتوقع المحافظ، أن عملية إنزال الأسماك في نهر النيل ستنعكس آثارها على الاقتصاد القومي خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي، نظرًا لما ستحققه من وفرة إنتاجية كبيرة في الأسماك.

بما يحقق الاكتفاء الذاتي، ويسد احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني ويقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلًا عن إتاحة فرص عمل للصيادين.



