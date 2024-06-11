رئيس جامعة المنيا يترأس اجتماع مجلس كلية التربية الفنية

ترأس الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اجتماع مجلس كلية التربية الفنية ؛ وذلك لمُتابعة سير العملية الإمتحانية، وعرض الرؤى والخُطط المستقبلية للكلية والجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أمل أبو زيد، عميد الكلية، والدكتور محمود فرج، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ريهام عياد، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورؤساء الأقسام بالكلية ، وناقش رئيس الجامعة خلال الإجتماع الرؤية العامة للجامعة ؛ للارتقاء المستمر بمستوى العملية التعليمية، والوصول إلى أحدث الطرق الحديثة في التعليم والتعلم، وتطوير المناهج الدراسية لمُواكبة التطورات العصرية، وتلبية احتياجات سوق العمل.

وأكد رئيس الجامعة، على ضرورة العمل على استحداث وتطوير برامج جديدة ، وتقديم شكلًا متطوراً للمحتوى العلمي يُواكب الاتجاهات التعليمية والمهنية والتكنولوجية الحديثة ، واتباع احدث طرق التعليم ، وفق خُطة الجامعة ورؤيتها حسب متطلبات الجودة في العملية التعليمية ، والتحول للطرق الحديثة في التعليم، وتوفير مُتطلباتها ، من خلال منصات التعليم الإلكتروني، وتطبيق كافة اساليب وأشكال التعلم التفاعلي الذكي.

وأشار رئيس الجامعة، إلى ما يحدث من تطوير في مستوى البنية التحتية والموقع العام للجامعة بشكل كامل، وما يتم من تطوير قاعات الدراسة والمعامل البحثية ، لتصبح قاعات وفصول ذكية، وصولا لتنفيذ خُطة الجامعة بتطوير جميع القاعات بكافة الكليات العملية والنظرية.

استطرد الدكتورعصام فرحات حديثه، حول خُطة الجامعة خلال الفترة القادمة وتزامناً مع احتفالها خلال العامين القادمين باليوبيل الذهبي على إنشائها ، والذي يستوجب إعادة شباب أقدم كلياتها وتطويرها، وتحديث موقعها العام على نمط جامعات الجيل الرابع ، والتنافسية بين الجامعات، مؤكداً على الدور الهام لكلية التربية الفنية ، والذي ستُساهم به في بناء الهوية البصرية للجامعة ، وبصمتها التي ستضعها في شتى الأعمال الفنية التي تعكس مكانة الجامعة ومظهرها الحضاري.