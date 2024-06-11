الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

صرف مرتبات
صرف مرتبات

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024.. يستمر صرف صرف مرتبات شهر يونيو لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حتى الخميس 13 يونيو 2024، حيث تم تقديم صرف المرتبات لتكون الأحد الموافق 9 يونيو 2024، وفي سياق ذلك يرغب الكثير في  معرفة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024.

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مرتبات شهر يوليو 2024

مرتبات شهر يوليو 2024.. ويتم صرف المرتبات يوم الخميس الموافق 18 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 10، 11 يوليو، وذلك لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ويمكن صرف المرتبات عبر: مكاتب البريد الآلي atm، منافذ الصرف وجميع البنوك، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، ومنافذ شركات فوري وماكينات الصرف.

 صرف مرتبات شهر أغسطس 2024

وفي سياق آخر يتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 بداية من يوم الخميس الموافق 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 11، 12 اغسطس.

مرتبات شهر يوليو 2024

يحصل موظف الدرجة الممتازة على 12.200 جنيه.

يحصل موظف الدرجة العالية على 10200 جنيه.

يحصل موظف درجة المدير العام على 9200 جنيه.

يحصل موظف الدرجة الأولى على 8200 جنيه.

يحصل موظف الدرجة الثانية على 8000 جنيه.

يحصل موظف الدرجة الثالثة على 7500 جنيه.

يحصل موظف الدرجة الرابعة على 7000 جنيه.

يحصل موظف الدرجة الخامسة على 6500 جنيه.

يحصل موظف الدرجة السادسة على 6000 جنيه.

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