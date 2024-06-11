تحذيرات من وقوع فيضانات في المناطق الجنوبية الصينية

مع هطول الأمطار الغزيرة خلال الفترة الحالية في الصين، حذرت وزارة الموارد المائية الصينية مؤخرا من أن العديد من الأنهار الصغيرة والمتوسطة الحجم في المناطق الجنوبية بالبلاد قد تشهد فيضانات يتجاوز منسوب مياهها مستويات الإنذار بسبب توقعات تساقط الأمطار بشدة في غضون الأيام القليلة المقبلة.

ووفق لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قالت الوزارة إن منسوب مياه الأنهار في "جيانغشي وتشجيانغ وفوجيان وقوانغشي وقوانغدونغ وهونان" وغيرها من المناطق قد يرتفع، كما هو متوقع أن تجتاح أمطار غزيرة أجزاء من جنوب غربي الصين وجنوبيها ومناطق جنوب نهر اليانغتسي من اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو وتستمر حتى يوم السبت القادم.

فيما تتخذ الوزارة ترتيبات خاصة للوقاية من العواصف المطيرة والفيضانات والاستجابة لهما، بينما تعزز سلطات الموارد المائية المحلية إجراءات احتياطية وجهود الاستجابة بالتحديد في مواقع الإنشاء والمناطق السياحية.

كما أصدرت وزارة الموارد المائية والهيئة الصينية للأرصاد الجوية بشكل مشترك إنذارا باللون الأصفر لمواجهة السيول الجبلية مساء يوم الأحد الماضي في بعض الأجزاء من البلاد، وهو ثالث أشد مستوى في نظام الإنذار من الطقس السيئ المؤلف من أربعة مستويات، محذرتين من احتمال كبير بأن تضرب السيول الجبلية بعض المناطق في تشجيانغ وفوجيان وجيانغشي.