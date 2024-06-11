محافظ جنوب سيناء يكرم عددا من العاملين لتميزهم في أداء أعمالهم

كرم اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، عددا من العاملين بديوان عام المحافظة المتميزين في أداء اعمالهم، حيث كرم المحافظ المهندسة رباب رأفت أحمد، مدير التغيرات المكانية بالمحافظة، وأحمد الدسوقي حامد مسئول التراخيص للمحلات بالمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ورؤساء المدن، ومديري المديريات بالمحافظة.

وفي نفس السياق كرم محافظ جنوب سيناء مجموعة من المتميزين في إدارات الشئون المالية بحضور طارق عبد الله مدير الادارة ، والموارد البشرية بحضور اسماعيل محمد مدير الادارة والوحدة الحسابية، بحضور احمد فؤاد مدير الوحدة الحسابية بالديوان.



وذلك في اطار حرصه علي تكريم المتفوقين دراسيا وعلميا وعمليا ورياضيا وفي مختلف المجالات لتحفيزهم وتشجيعهم.