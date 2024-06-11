احصائيات يورو 2024 : البرتغال الافضل في التصفيات بنسبة انتصارات 100 %

يعد المنتخب البرتغالي هو المنتخب الاوربي الوحيد الذي حقق الفوز في جميع مبارياته في تصفيات بطولة يورو 2024 بعد فوزه بمبارياته العشر في التصفيات على حساب سلوفاكيا و لوكسمبورج وايسلندا و البوسنة والهرسك وليخنشتاين .

هذه هي المرة الاولى التي يتمكن فيها منتخب البرتغال التأهل بسجل كامل من الانتصارات وهو ما يمنحهم الطموح من اجل احراز اللقب الاوربي للمرة الثانية بعد لقبهم الاول عام 2016 .

ايضا المنتخب البرتغالي نجح ان يكون المنتخب الاكثر تهديفا في التصفيات حيث سجل 36 هدفا وتلاه المنتخب الفرنسي الا ان المنتخب البرتغالي لعب مباراتين اكثر في التصفيات من المنتخب الفرنسي الذي كانت له نسبة تهديفية 3.63 هدف لكل مباراة بينما كانت نسبة المنتخب البرتغالي 3.3 هدف ومن ضمن اهداف المنتخب البرتغالي كانت تسعة اهداف كاملة في مرمى لوكسمبورج في المباراة التي انتهت بفوز البرتغال بتسعدة اهداف نظيفة كان هو الفوز الاكبر للمنتخب البرتغالي في تاريخه .

بلا نقاط في التصفيات

على النقيض كانت هناك اربعة منتخبات لم تنجح في الحصول على نقطة واحدة في التصفيات اولهم كان منتخب قبرص الذي لعب اسوأ تصفيات اوربية في تاريخه منذ عام 1992 حيث تلقى المنتخب القبرصي ثمانية هزائم في مبارياته الثمانية وهو نفس مصير منتخب مالطة الذي تعرض لثمانية هزائم و ايضا منتخبي جبل طارق وسان مارينو كانا صاحبا نفس الرصيد السلبي .

جورجيا للمرة الأولى

يعد منتخب جورجيا هو المنتخب الوحيد المشارك في البطولة الذي ستكون مشاركته في يورو 2024 هي المشاركة الاوربية الاولى له حيث نجح المنتخب الجورجي في التأهل بعد الفوز على منتخب اليونان في ملحق التصفيات بركلات الترجيح بعدما انهوا التصفيات في المركز الرابع في المجموعة الاولى التي تصدرها منتخب اسبانيا . يذكر ان منتخب جورجيا كاد ان يسجل حضوره الاول في النهائيات الاوربية في النسخة السابقة عام 2020 الا انه خسر المباراة الفاصلة في التصفيات امام منتخب مقدونيا الشمالية .