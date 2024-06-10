التحفظ على حشيش ومواد مخدرة في حدائق القبة

تحفظت نيابة حدائق القبة على مواد مخدرة وحشيش ضبطت بحوزة شخصين في منطقة حدائق القبة لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش.

عثر بحوزة المتهمين على 8,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ومن جهة اخرى كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر إحدى السيدات من سائق سيارة قامت بطلبها عبر أحد تطبيقات النقل الذكى بدعوى محاولة التحرش بها حال توصيلها بمنطقة أكتوبر بالجيزة.

بالفحص وبسؤال الشاكية أقرت بما سبق وأضافت أنها حال استقلالها السيارة حدثت مشادة كلامية بينها وبين قائدها لخلافات حول قيمة الأجرة المستحقة فتعدى عليها بالسب والقذف.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه (سائق- مقيم بمحافظة القليوبية) وقرر بحدوث مشادة كلامية بينه والـمُبلغة وأنكر ما ادعته عليه من تحرشه بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.