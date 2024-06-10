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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أوغندا تتقدم على الجزائر في الشوط الأول

المنتخب الأوغندي
المنتخب الأوغندي

نجح المنتخب الأوغندي في التقدم بهدف نظيف على نظيره الجزائري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

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غينيا بيساو تسجل هدف التقدم أمام منتخب مصر


شهد الشوط سيطرة من قبل لاعبي المنتخب الأوغندي على مجريات الشوط الأول، حيث استطاع اللاعب الأوغندي باتريس موتيابا إحراز هدف التقدم في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول من المباراة.
ويعيش المنتخب الجزائر ظروف صعبة للغاية، بعد النتائج السلبية التي قدمها خلال الفترة الأخيرة، حيث خسر خلال الجولة الماضية من المنتخب الغيني بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.
وكان المنتخب الجزائري قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أنتوني ماندريا

خط الدفاع: يوسف عطال - ريان آيت نوري - عيسى ماندي - أمين توغاي.

خط الوسط: نبيل بن طالب - إسماعيل بن ناصر - أحمد قندوسي - محمد الأمين عمورة.

خط الهجوم: أمين غويري - بغداد بونجاح

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026.

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