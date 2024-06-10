نادية الجندي تستعرض جمالها بفستان فوق الركبة ودانتيل (صور)

شاركت الفنانة نادية الجندي متابعيها بإحدى اللقطات من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة جمالها بفستان جذاب ومميز.

الفنانة نادية الجندي

وبدت نادية الجندي بفستان أسود فوق الركبة، تميز بقصة مجسمة ومصنوع من قماش الدانتيل الشفاف ناحية الصدر، مع كشكشة ناحية الصدر، ونسقت معه كولون شفاف أسود؛ ليعكس أنوثتها وجمالها الساحر.

وانتعلت حذاء ذا كعب عالِ باللون الأسود، وحملت حقيبة متوسطة الحجم نفس اللون مما أبرز جمالها، كما تزينت بأقراط طويلة تتدلى من أذنيها وخاتم في إحدى اليدين.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت نادية الجندي تصفيفة شعر بسيطة، لتربط بعض خصلاتها من الخلف، ثم تركته يتدلى بشكل مرتب وناعم كالحرير، مع غُرة تتدلى على الجانبين، ووضعت مكياج جذاب، فإختارت البلاشر باللون البني، والوردي الفاتح كأحمر شفاة جذاب يتماشى مع لون بشرتها وفستانها، ولم يظهر مكياج العين؛ لإرتدائها نظارة شمسية كبيرة الحجم باللون الفضي والذهبي.

نادية الجندي تثير الجدل بإطلالة رياضية داخل النادي.. الليجن يبرز رشاقتها

تحرص نجمة الجماهير الفنانة نادية الجندي على لياقتها البدنية حتى الآن، حيث شاركت متابعيها بإحدى اللقطات داخل نادي الجزيرة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مرتدية ملابس رياضية جذابة.

وبدت نادية الجندي ببنطال ليجن مُجسم بدرجات اللون الأزرق، ونسقت عليه توب كت باللون اللبني "بيبي بلو"؛ لتكشف عن رشاقتها وحرصها على أنوثتها وجمالها، وانتعلت حذاء رياضي باللون الأبيض، وتزينت بسلسلة تتدلى على الرقبة.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت نادية الجندي تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها الشقراء تتدلى على الجانبين، وزينته بقبعة باللون اللبني؛ لتتناغم مع لون الملابس الرياضية الأنيقة.

ووضعت نادية مكياجًا بسيط، مكتفية بأحمر شفاه باللون النبيتي الداكن، ولم يظهر مكياج العين؛ لإرتدائها نظارة شمسية كبيرة الحجم.

وشاركت الفنانة نادية الجندي متابعيها، في السابق، صورة لها بملابس رياضية أيضًا، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

ونشرت نادية الصورة، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "صباح الفل"، وظهرت بملابس رياضية، مرتدية بنطال وسويت شيرت مشجر باللون الرمادي والأسود، ونسقت معهما تيشيرت أبيض مطبوع عليه بحروف سوداء، مما عكس أناقتها وجمالها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "صباح الجمال والرقة، صباح النشاط والدلع، صباح الهنا، أحلى نادية، نتمنى نشوفك".