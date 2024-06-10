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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موتيابا يفتتح التسجيل للمنتخب الأوغندي أمام الجزائر

موتيابا
موتيابا

تقدم المنتخب الأوغندي على نظيره الجزائري بالهدف الأول، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

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سيطرة وتغيير اضطراري للفراعنة أمام غينيا بيساو بعد مرور 20 دقيقة


جاء هدف المنتخب الأوغندي عن طريق اللاعب باتريس موتيابا في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول من المباراة.
ويمر المنتخب الجزائري بفترة صعبة للغاية، بعد النتائج السلبية التي حققها خلال الفترة الأخيرة، حيث تلقى خسارة خلال الجولة الماضية من نظيره الغيني بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.
ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026

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