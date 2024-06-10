الطالب يوسف سويلم رئيساً لجامعة سمنود التكنولوجية

في تجربه فريده من نوعها وإيمانا من إدارة جامعة سمنود التكنولوجية برفع الحس الوطني لدي الطلاب، ومشاركهم في صنع واتخاذ القرار. وتاهيلهم لتحمل المسئولية والقيادة في المستقبل.



وأثناء انعقاد دورة عن الفكر الإبداعي في المؤسسة بحضور السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

قام الدكتور منتصر دويدار بطرح فكرة اختيار طالب من طلاب الجامعة للعمل كرئيس لجامعة سمنود لمدة يوم.



ترشح خمسة طلاب هم ( عبدالرحمن ، أحمد، السيد، ايناس، يوسف) وقدم كل منهم امام من لهم حق التصويت، عرضا لرؤيته لما سينفذه خلال توليه رئاسة الجامعة وتم التصويت من قبل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب الحاضرون بالدورة. وتم التصويت واختيار الطالب يوسف السيد سويلم المقيد بالفرقة الثانية بقسم تكنولوجيا التصنيع الغذائي ليقوم بأداء مهام رئيس الجامعة لمدة يوم حيث حصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين الخمسة. وتقرر أن يكون اليوم هو الإثنين ١٠/٦/٢٠٢٤، هو يوم تنفيذ التجربة. حيث استقبل الدكتور منتصر دويدار. الرئيس الجديد صباحا وأجلسه بالمكتب لتنفيذ رؤيته خلال توليه المنصب وتمثلت رؤية الرئيس الجديد الطالب يوسف سويلم في توفير التدريب للطلاب وصقل مهاراتهم لتخريج خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، إلى جانب رفع كفاءة العملية التعليمية من خلال تقديم دورات تدريبية مستمرة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأكد الرئيس يوسف سويلم على اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية، بهدف تنمية مواهب الطلاب وتفريغ طاقتهم الإبداعية مما يساهم في جذب المزيد من الطلاب للالتحاق بالجامعة.

وأثناء اليوم قام بعقد عدة اجتماعات مع امين الكلية ومدير شئون الطلاب للوقوف على ما يقدمونه للطلاب.

الجدير بالذكر أن الطالب يوسف سويلم من الطلاب المتفوقين بقسم التصنيع الغذائى. ومن المشاركين في كافة الأنشطة و الفاعليات التي تنظمها الجامعة. وفي نهاية اليوم. عقد رئيس الجامعة الدكتور منتصر دويدار مع الطالب يوسف سويلم. حيث قرر تكرار التجربة وتطويرها ليشغل الطلاب كل المناصب القيادية والادارية في يوم واحد.