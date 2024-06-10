برنامج حساب المواطن.. إيداع دعم شهر يونيو حتى نهاية اليوم

برنامج حساب المواطن.. تصدر حساب المواطن مؤشرات موقع البحث الشهير "جوجل" بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع إعلانه في الساعات الأولى من اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو الجاري.

وقال حساب المواطن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقًا حول الدفعة ال “79”:"بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الاثنين".

ودعا البرنامج المواطنين السعوديين المستحقين للدعم معرفة مبلغ استحقاقهم عبر تطبيق البرنامج.

سبب ظهور “لا يوجد” بدعم حساب المواطن

كما أجابت خدمة المستفيدين الخاصة بحساب المواطن على سؤال أحد المواطنين حول ظهور "لا يوجد" بدفعة شهر يونيو، وأن سبب نقص الدفعة عدم الاستحقاق لتجاوز الحد المانع، وقالت:" حالة الدفعة (لا يوجد) تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم، حيث تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها".

وطالبت من السائل استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الدعم بعد ادخال كافة البيانات بشكل صحيح وأبرزها دخل المستفيد وعدد أفراد الأسرة، وذلك عبر الرابط http://Portal.ca.gov.sa

كما أكدت خدمة المستفيدين بحساب المواطن، أنه تم وضع محددات لمقدار الحد المانع للاستحقاق لضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة، وذلك بناءً على المراجعة الدورية التي تتم على ضوابط البرنامج.

حساب المواطن..معنى الدفعة في انتظار الصرف

كما أوضح البرنامج عبر موقعه الإلكتروني، أن المقصود بأن الدفعة في انتظار الصرف، أن يقوم المستفيد بتغيير الايبان البنكي قبل موعد ايداع الدعم فيتم وضع الدفعة في الانتظار والتحقق من الايبان الجديد وفي حال كان الايبان صالح يتم ايداع الدفعة مع الدورة القادمة، أو أن يكون الايبان البنكي صالح ولم يقم المستفيد بالضغط على ايقونة ( تاكيد الايبان البنكي ) وفي هذي الحالة يجب الدخول للحساب والتوجة للدفعات المالية والضغط على الايقونة لكي تم ايداع الدعم.