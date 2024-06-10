حريق يلتهم محتويات جراج خاص بالتكاتك والدراجات البخارية بجرجا

شهد قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج إندلاع حريق في جراج مشيد بسور من الطوب الأحمر بداخله مجموعة من التكاتك والدراجات البخارية نتج عنه احتراق محتويات بعض من التكاتك والدراجات البخارية دون حدوث إصابات بشرية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة جرجا بلاغا بنشوب حريق في جراج بدائرة القسم .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب حريق بجراج مشيد بسور من الطوب الأحمر غير مسقوف ملك "ضاحي . م . م . ا" 33 سنة عامل يقيم دائرة القسم بداخله مجموعة من التكاتك والدراجات البخارية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .

وبسؤال مالك الجراج قرر بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بالجراج ونفي الشبهه الجنائية مضيفا باحتراق بعض محتويات التكاتك والدراجات البخارية .

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى جرجا العام طفل يبلغ من العمر سنتين يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج مصابا بالتسمم لدغه عقرب حال تواجده بالمنزل وتوفي عقب وصوله وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة جرجا من مستشفى جرجا العام بوصول الطفل "جمال . ا . ع . ا" يبلغ من العمر سنتين مصاباً بلدغ عقرب وتوفي عقب وصوله يقيم بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والده "السيد . ع . ا . ا" 31 سنة عامل يقيم بذات الناحية أفاد أنه أثناء تواجد نجله المذكور بالمنزل لدغه عقرب مما أدي إلي وفاته ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية .

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة نتيجة هبوط حاد الدورة الدموية والتنفسية أدي إلى توقف بعضلة القلب بسبب لدغ عقرب .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .