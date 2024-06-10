مصرع ربة منزل إثر سقوطها من شرفة الطابق الثالث بالبلينا

استقبل مستشفى البلينا المركزي ربة منزل تبلغ من العمر 28 سنة تقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج جثة هامدة إثر سقوطها من شرفة الطابق الثالث بمنزلهم أثناء قيامها ببعض الأعمال المنزلية إختل توازنها وسقطت أرضا جرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة البلينا من المستشفى المركزي بوصول "وسام . ح . ع . ا" 28 سنة ربة منزل جثة هامدة إدعاء سقوط من علو تقيم دائرة بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال زوج المتوفاة "كرم . ك . ح . ك" 34 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام زوجته ببعض الأعمال المنزلية بشرفة الطابق الثالث بالمنزل إختل توازنها وسقطت أرضاً مما أدي لوفاتها ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ، ونفي الشبهه الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ إدعاء سقوط من علو ولا توجد شبهة جنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر لقيت ربة منزل عجوز في منتصف العقد السابع من العمر تقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج صدمها قطار وحولها إلى أشلاء حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود محضرا لمركز شرطة طما من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد طما بإصطدام القطار [أسوان – القاهرة] بالمدعوة "سوما . ع . س . ا" 65 سنة ربة منزل تقيم دائرة المركز حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور دائرة المركز مما أدى إلى وفاتها وتحولت الجثة إلى أشلاء وتم نقلها لمشرحة مستشفى طما المركزي .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص وسؤال زوج المتوفاه "سالم . ا . س . ا" 76 سنة بالمعاش يقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .