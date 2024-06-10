"فضائل قضاء الحوائج وتفريج الكروب" ندوة بأوقاف سوهاج

أعلن الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج عن انطلاق لقاء الأسبوع الثقافي بحضور الدكتور سيد جابر سيد، مدرس الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بأسيوط والدكتور عقيل محمد عقيل ،إمام المسجد والدكتور منتصر عبده على ،مسئول شئون القرآن بإدارة بندر سوهاج وكان موضوع الأسبوع الثقافى بعنوان

"فضائل قضاء الحوائج وتفريج الكروب"

أكد الدكتور سيد جابر سيد أن تفريج الكروب من صفات المؤمنين، ومن مكارم الأخلاق التي يحبها الله تعالى، وذلك في حديث علي بن أبي طالب عليه السلام وهو يذكر خبر سَفّانَةَ بنتِ حاتم الطائي رضي الله عنها لمّا قالت: "يا محمد، هلك الوالد، وغاب الرافد، فإن رأيت أن تُخَلِّىَ عني، ولا تُشْمِتْ بي أحياء العرب؛ فإني بنت سيد قومي، كان أبي يَفُكُّ العاني، ويحمي الذِّمَارَ، ويَقري الضيف، ويُشبِع الجائع، ويُفَرِّجُ عن المكروب، وَيُطْعِمُ الطعام، ويفشي السلام، ولم يَرُدَّ طالبَ حاجةٍ قط، أنا بنت حاتم طيئ"، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ‌«يَا ‌جَارِيَةُ، هَذِهِ ‌صِفَةُ ‌الْمُؤْمِنِ، لَوْ كَانَ أَبُوكِ إِسْلَامِيًّا لَتَرَحَّمْنَا عَلَيْهِ، خَلُّوا عَنْهَا؛ فَإِنَّ أَبَاهَا كَانَ يُحِبُّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، وَاللهُ يُحِبُّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ» أخرجه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول".

كماذكر الدكتور عقيل إمام المسجد

أن فضل السعي في قضاء حوائج الناس

ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه” – رواه مسلم