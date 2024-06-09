saib يفتتح فرعاً جديداً فى التجمع

احتفل بنك saib بافتتاح فرعه الجديد فى مول أجورا بالمربع الذهبى– التجمع الخامس، يأتى ذلك ماشياً مع مبادرات البنك المركزى لتعزيز مبدأ الشمول المالى ما يدفع عجلة التنمية ويسهم فى زيادة الاستقرار الاقتصادى.

حضر مراسم الافتتاح أفضل نجيب رئيس الجهاز التنفيذى لبنك saib، وطارق عبده نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات المصرفية وعمرو نصير مساعد العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية والفروع بحضور نخبة من رؤساء القطاعات وقيادات البنك.

ويعتبر فرع أجورا الفرع الرابع للبنك فى منطقة التجمع الخامس والفرع 44 لبنك saib الذى تنتشر فروعه عبر المدن والمحافظات الرئيسية على مستوى الجمهورية.

وتم تزويد الفرع بجميع الإمكانيات وفقاً لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالمياً بالإضافة إلى تركيب شاشات تفاعلية لعرض منتجات البنك وDigital banking corner ما يوفر لعملاء البنك الراحة والسرعة فى أداء الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى تجهيز صالة خاصة لكبار العملاء لتحقيق التميز والخصوصية وسرعة إنجاز معاملاتهم المصرفية.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح كل من فرعى دمنهور والمنيا للبنك خلال الشهور القليلة الماضية ما يؤكد جدية البنك فى تنفيذ خطته الطموحة فى مد وتطوير شبكة الفروع واستراتيجة البنك التى تهدف إلى الوصول بشبكة فروع البنك لمستوى تنافسى وتقديم مستوى متميز من الخدمة المصرفية، وتطوير وتقديم حلول مبتكرة لتحقيق أعلى مستوى من الخبرة وإرضاء العملاء.