الأحد 09/يونيو/2024 - 05:56 م 6/9/2024 5:56:04 PM

حينما تكون ضعيفا من الداخل تدمع عيناك لأي شعور.. تتأثر نفسيتك من أي حديث يتعلق بأي مخلوق .. تلوم غيرك.. تتذمر شاكيا.. أحيانا تنام حزينا باكيا فتستيقظ متثاقل الخُطى من أفعال البعض..فحذاري من المبالغة بردةُ فعلك.

نحن ندرك معنى مزاحمة الكلام بداخلنا والقلب يعتصر ألما، فأنت قادر على التعبير والبوح لكن نطقك عاجز لو بحرف، لأنك تعلم أن الكلام لا يُجدي، وثق بأن الحزن ضيف ثقيل تعجز عن إغلاق الباب في وجهه، فتعايش معه، لكن لا تسمح له بالإستقرار والمبيت في دارك .

لا سامح الله كل من دخل قلبا ونزع منه طمأنينته وأوجعه، فغابت عنه السعادة، وانقلبت العافية، وقطعت العلاقات ونقص الرزق، حاول دائما ألا تنسى نفسك وأنت في طريقك للبحث عن حياة، وخذ الخطوة الأولى لصعود الدرج حتى وإن لم تر نهايته.

كُن كالطير عندما تضيق به الأرض يحلق، ودع آلمك وضيق خاطرك، فالآلم سينتهي، ولكل شدة مدة، وإفتح النافذةُ ليدخل الهواء لجوفك، ودع ذلك الشعور الوجداني يتسرب بداخلك، حينها سوف ترى بزوغ الشمس وتنتهي المعاناة.

قل لمن يكون في مأزق أنا بجانبك لا تخف، و إعتذر لمن أخطأت في حقه، وشارك من تحبه طريقه وإن تعثر، وقل له أنا أفتخر بك، فالحب يكبر بجمال المواقف وصدق الإهتمام، وأنت أيها الكاذب لن ننساك من حديثنا، نهمس لك لكن علنا بأن تحتفظ بذاكرة جيدة لأنك سوف تنسى ما قلته بالأمس، فلا يجتمعان في قلبك أبدا الغيرة وراحة البال.

ولن ننساك يا صاحب النفوذ، فبك من الجبروت ما هو قادر على ظلم العباد، وكسر ما بداخلهم وهز أوتار قلوبهم، فأنت لن ترى بزوغ الشمس، ونهارك محاقا، ومجدك زائف لن يدوم.

سلاماً وحُبا وثناءا لمن كانوا أنقياء مُنذ طفولتهم واحتفظوا بنقاء قلوبهم على مر الزمن.