فلسطينيون يبحثون بين أنقاض منازلهم عن متعلقاتهم الشخصية في النصيرات (فيديو)

استعادت إسرائيل أمس السبت، 4 محتجزين أحياء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في عملية وُصفت بأنها واحدة من أكثر الهجمات دموية في الحرب الإسرائيلية على غزة، في حين قال مسؤولون من حركة حماس إن ما يزيد على 200 فلسطيني لقوا حتفهم في العملية، وأصيب نحو 400 آخر.

وعرضت فضائية “العربية”، مقطع فيديو يرصد لقطات لفلسطينيين يبحثون بين أنقاض منازلهم عن متعلقاتهم الشخصية في النصيرات وسط غزة .

ويظهر في الفيديو قيام عدد من الشعب الفلسطيني بالبحث عن أغراضهم الشخصية تحت أنقاض البيوت التي دمرها الاحتلال.

أمين عام مجلس التعاون الخليجي يدين الهجوم الإسرائيلي الغاشم على مخيم "النصيرات"



وفي سياق آخر، أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، الهجوم الإسرائيلي الغاشم والوحشي على مخيم "النصيرات" في قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين العُزل.



وقال البديوي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - "إن هذا الهجوم جريمة نكراء وإرهابية استهدفت الأبرياء العزل بوحشية غير مسبوقة".. مؤكدًا أن هذا العدوان الهمجي يعكس الوجه الحقيقي لقوات الاحتلال الإسرائيلي ويُثبت ازدرائه الكامل لكل المواثيق الدولية والقيم الإنسانية، مشيراً إلى أن هذه الجريمة البشعة تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين.



ودعا الأمين العام للتعاون الخليجي المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية والأخلاقية، والقيام بتحرك فوري وحازم لوقف هذه الجرائم المتكررة والمروعة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.



وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون الخليجي تقف في صف واحد وبقوة مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والعيش بسلام.. مشددا على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون الخليجي تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.



