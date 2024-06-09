أسيوط: توريد 183ألف طن قمح للشون والصوامع

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن إجمالي كمية محصول القمح المحلي الموردة حتى اليوم 183 ألف و990 طن قمح بـ28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع وموقع تخزيني وذلك من إجمالي حصاد المساحة المنزرعة بالقمح المحلي بالكامل على مستوى المحافظة والتي تبلغ 174 ألف و757 فدان بمختلف القرى والمراكز خلال موسم 2024 لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الموردين والمزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية.

مشيراً إلى استلام الأقماح المطابقة للمواصفات بسهولة ويسر وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولاً بأول وفقاً للضوابط الموضوعة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لا تدخر جهدًا في هذا الشأن منذ بداية الحصاد وحتى التوريد لتوفير مخزون استراتيجي آمن وذلك وفقاً للخطة الموضوعة.

وأوضح المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن شون البنك الزراعي المصري قد استقبلت 46718 طن و23 كجم والشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) قد استقبلت حوالي 40148 طن و215 كجم فضلاً عن توريد 65335 طن و179 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر بمركز أبنوب وتوريد 23120 طن لشركة الوحدة لطحن الغلال بالإضافة إلى استقبال 8668 طن و842 كجم لإنتاج التقاوي وشركات منتجة بإجمالي كمية تصل إلى 183 ألف و990طن و589 كجم لافتاً إلى استمرار أعمال توريد محصول القمح متواصلة حتى انتهاء موسم التوريد في نهاية أغسطس 2024 أو إنتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز مشيراً إلى التعامل الفوري لإزالة أي شكاوى قد تحدث في هذا الشأن.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على ارقام غرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها