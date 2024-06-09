أسيوط: رفع 540 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات النظافة اليومية بقرى مراكز ديروط والقوصية وأسيوط والبدارى أسفرت عن رفع 540 طن مخلفات اليوم، لافتًا إلى أن حملات النظافة والتجميل مستمرة بالقري والمراكز والأحياء حفاظاً علي البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين وذلك للعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض موضحاً أن الوحدات المحلية بالمراكز والقرى لا تألو جهداً في هذا القطاع الهام والحفاظ على البيئة بكافة الطرق الممكنة ووفقاً للامكانات المتاحة.



حيث نفذت الوحدات المحلية بمراكز القوصية وديروط وأسيوط والبداري عدة حملات نظافة مكبرة لرفع اكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين وذلك حفاظاً علي نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض حيث تم رفع 540 طن مخلفات خلال يوم واحد من حملات النظافة.

فضلاً عن تمهيد وتسوية الطرق والشوارع العامة خاصة غير المرصوفة منها باستخدام معدات الحملة الميكانيكية اللازمة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وذلك تحت إشراف ومتابعة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والعميد عبدالرحمن عامر رئيس مركز ومدينة أسيوط ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة وقسم النظافة بكل مركز.