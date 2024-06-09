غداً.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرى مطاي

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنفيذ وتنظيم القوافل الطبية العلاجية المجانية؛ لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لمواطني القرى الأكثر إحتياجا.

وتنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدا الإثنين، قافلة طبية علاجية بقرية حلوة إحدى قرى مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، على مدار يومين متتاليين 10 و11 يونية الجاري، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريةذ، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن القوافل الطبية العلاجية المجانية، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة .

جدير بالذكر إلى أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد اعلن إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية دير السنقورية بمركز بنى مزار، خلال يومي 5 و6 من يونيو الجاري ، حيث تم الكشف الطبي على 1237 حالة ، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

ومن جانبه، أوضح وكيل الوزارة، أن القافلة الطبية العلاجية، شملت العديد من التخصصات، منها الكشف على 182 حالة جراحة، 375 أطفال ،223 باطنة ، 90 نساء، و52 أسنان ، 129 جلدية ، 74 تنظيم أسرة ، وإجراء 202 تحليلاً متنوعاً ، 32 حالة موجات صوتية ، 5 حالات أشعة عادية ، و 90 كشف ضغط وسكر، وتحويل 11 حالة للمستشفى لإستكمال العلاج، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ 90 حالة وذلك من خلال عيادات متنقلة.