ريلمي تطلق هاتفها الجديد realme C65 المصمم خصيصًا للشباب

أطلقت ريلمى، العلامة التجارية الأسرع نمواً في العالم للهواتف الذكية، هاتفها الجديد realme C65، المصمم خصيصًا لتقديم تجربة ممتازة وجودة عالية للشباب.

يعد جهاز realme C65 إنجاز ملحوظ لسلسلة C، حيث يجمع بين السلاسة والجودة العالية والتصميم الممتاز، كما يقدم مفهوم "Essential Plus" الجديد، الذي يمنح المستخدمين تجربة فريدة ويضع معيارًا جديدًا للأجهزة فى الفئة الاقتصادية.

يتميز realme C65 بالعديد من المواصفات الفائقة في فئته حيث يقدم أعلى جودة وأداء سلس لمدة 4 سنوات بشهادة TÜV SÜD و يحتوي على شاحن سريع بقوة 45 واط ومعالج G85 ثماني النواة لأداء قوي ومما يضمن تجربة تشغيل ممتازة وموثوقة من خلال المعالج القوي لدى الجهاز ووضع تعزيز الذكاء الاصطناعي.

يُتميز realme C65 بتصميمه الخارجي المذهل، حيث يتميز بتصميم متقن يفوق أعلى المعايير في فئته فقد خضع لـ 6 اختبارات موثوقية تتجاوز معايير الصناعة، ويتميز بملمس نحيف يبلغ 1-7.64 ملم، مما يجعله أنحف بنسبة 7% من منافسيه و يأتي بتصميم فريد من نوعه بخلفية متطورة ذات اللمس المزدوج، والتي تم اختباره بدقة. بالإضافة إلى ذلك، يأتي مع ضمان لمدة 12 شهرًا، ومن مميزاته أنه مقاوم للماء بتصنيف IP54 للحماية ضد الماء والغبار ويضمن أن لا تتداخل قطرات الماء والعرق مع الاستخدام.

بالتالي يتميز هاتف realme C65 في فئته بأدائه القوي، حيث يعتمد على شريحة Helio G85 وذاكرة وصول عشوائي ديناميكية بسعة 8 جيجابايت + 8 جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، مما يقدم تجربة فائقة مزدوجة من خلال الذكاء الاصطناعي التى يحدد أولويات الجهاز بطريقة ذكية، بينما يعمل الذكاء الاصطناعي ايضا على تحسين توزيع الموارد والأداء لتحسين الأداء العام بشكل كبير، مما يضمن دعمًا ممتازًا للتطبيقات والألعاب.

جدير بالذكر، أن إطلاق هاتف realme C65 قد رفع مستوى تجربة استخدام الهواتف الذكية بأسعار معقولة حيث يتميّز الهاتف بتصميم فريد، وأداء رائع، وبناء قوي. يعتبر هذا الهاتف خطوة جديدة ومبتكرة في تطوير الهواتف، ومن المتوقع أن يضع معيارًا جديدًا في فئة الهواتف الذكية ذات الأسعار معقولة. يتوفر هاتف realme C65 بنسختين – إما بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت وتخزين 128 جيجابايت أو بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت وتخزين 256 جيجابايت.