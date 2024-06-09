السيطرة على مشاجرة في حفل زفاف بالفيوم

تمكنت أجهزة الأمن بالفيوم من السيطرة على مشاجرة نشبت بين عائلتين، خلال حفل زفاف بقاعة تابعة لإحدى النقابات بمدينة الفيوم، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين داخل قاعة تابعة لإحدي النقابات بمدينة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، وتبين أن مشادة نشبت بين الطرفين، تطورت الي مشاجرة، وتم السيطرة علي الموقف وتهدأة طرفي المشاجرة من قبل رجال الشرطة، ولم تسفر المشاجرة عن وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

حادث اخر

وفى حادث سابق أصيب 4 أشخاص بالفيوم في مشاجرة بين عائلتين بعزبة المصراوي، التابعة لقرية الغرق بمركز إطسا، تم نقل المصابين الي مستشفي إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم، تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين، بعزبة المصراوي التابعة لقرية الغرق بمركز إطسا، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 اشخاص ، وتم السيطرة علي المشاجرة وضبط اطرافها ، كما تم نقل المصابين الي مستشفي إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.