إصابة 6 أشخاص في حادث سير بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم وإشتباه مابعد الإرتجاج، في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع تروسيكل بطريق قرية 16 مركز إدكو، إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الامنية إلي مكان الحادث، بطريق قرية 16دائرة مركز إدكو.

أكدت المعاينة تصادم سيارة ربع نقل مع تروسيكل، أسفرت الواقعة عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة وإشتباه مابعد الإرتجاج، وتم نقل المصابين إلي مستشفي المحمودية العام تلقي العلاج اللازم ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .